Булыкин назвал игроков, за которыми внимательнее будет следить в РПЛ

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин назвал игроков, за которыми внимательнее будет следить в наступившем году в чемпионате России. Это два форварда из РПЛ – Владимир Сычевой из «Крыльев Советов» и Гамид Агаларов из «Ахмата».

«Точно буду следить за Сычевым. На памяти есть и Гамид Агаларов: хочу посмотреть, как у лучшего бомбардира прошлого сезона получится выйти из сложившейся ситуации», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он добавил, что из команд будет пристально следить за «Локомотивом», который в первой половине сезона потерпел бедствие и сейчас идёт в шаге от вылета.

Напомним, этой зимой Владимир Сычевой в статусе одного из лучших голеадоров национального первенства сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», а Гамид Агаларов в стане «Ахмата» почти не забивает, хотя в прошлом сезоне в качестве форварда «Уфы» стал лучшим в лиге по количеству забитых голов.