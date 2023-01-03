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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «В РПЛ интриги нет»

03 Января 2023 • 20:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин уверен, что интриги в текущем сезоне РПЛ просто нет.

«Зенит» на голову сильнее всех. Все команды потеряли иностранцев, а «Зенит» – не потерял», - цитирует Силкина «Чемпионат». А как считает специалист, наличие большого числа иностранцев – показатель хорошего благосостояния клуба. И «Зениту» в России в этом сейчас нет равных.

Петербургский клуб может взять чемпионство РПЛ в пятый раз подряд, если доведёт дело до конца. Сейчас у зенитовцев 42 очка, отрыв от идущего вторым «Спартака» - шесть очков. На третьем месте разместился «Ростов».

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Сергей Силкин
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