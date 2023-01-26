Норманн вернулся в общую группу «Динамо»

Норвежский опорник московского «Динамо» Матиас Норманн полностью готов к возвращению в общую группу «бело-голубых», об этом докладывает Sport24.

Сообщается, что игрок прошёл контрольное медобследование, которое показало, что теперь он может полноценно тренироваться вместе с основой динамовцев.

В текущем сезоне у Норманна шесть проведённых матчей за «Динамо» без результативных действий. В середине осени в матче против ЦСКА 26-летний норвежец сильно травмировал плечо и больше до конца прошлого года так на поле и не вышел.

В настоящее время «Динамо» готовится к продолжению сезона в турецком Белеке.