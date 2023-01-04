Стало известно, кто из молодёжи присоединится к основе «Динамо» на зимнем сборе

Стало известно, какие молодые футболисты столичного «Динамо» присоединятся к основе на зимнем сборе в ОАЭ. Первый сбор динамовцев в Эмиратах пройдёт с 12 по 22 января.

Так, из «Динамо-2» Славиша Йоканович пригласил на сбор с основой троих игроков: это полузащитники - 20-летний Максим Александров и 18-летний Иван Зазвонкин, а также 17-летний форвард Денис Боков, пишет «Спорт-Экспресс».

Ещё с командой на сбор отправится 17-летний сербский центральный защитник Милан Майсторович, игравший первые полсезона на родине – в «Войводине».

Перед зимней паузой в РПЛ динамовцы расположились на четвёртой строчке, у москвичей в активе 29 набранных очков после 17 туров.