Газзаев: «Пиняев может вырасти в звезду европейского класса»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о перспективах 18-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, который в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива».

Специалист считает, что в будущем Пиняев способен стать звездой европейского уровня, так как уже сейчас прослеживаются его сильные стороны.

«За последние годы я и не видел в России футболиста, который бы так владел мячом. Всё на уровне – дриблинг, скорость, пас. Играет не по годам зрело», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне молодой вингер провёл в составе самарской команды 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.