Кечинов — о переходе Рассказова в «Крылья Советов»: «Для него это шаг вперёд»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход воспитанника московского клуба Николая Рассказова в «Крылья Советов».

По мнению эксперта, переход в самарскую команду — это шаг вперёд для 25-летнего футболиста, который получал мало игрового времени в «Спартаке». Кечинов также отметил, что уход Рассказова не станет серьёзной потерей для «красно-белых».

«Если на него не рассчитывали, значит игрок не нужен. Он играющий парень, мастеровитый. Может быть, «Спартак» оказался не его командой, а в «Крыльях» он раскроется», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Спартак» 11 матчей, отметившись одним забитым голом. С «Крыльями Советов» Рассказов подписал соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.