«Динамо» может отдать «Химкам» своего молодого футболиста

Столичное «Динамо» может отдать своего 20-летнего хавбека Владислава Галкина в аренду в «Химки». Об этом сообщает известный журналист Сергей Ильёв.

Сейчас стороны ведут переговоры по поводу футболиста, и если всё сложится удачно, то полузащитник присоединится к подмосковной команде на сборах в Турции.

Текущий сезон Галкин провёл во Второй лиге в составе «Динамо-2» и проявил себя довольно неплохо, отдав в 11 играх четыре ассиста и один раз забив гол.

Стоимость молодого футболиста, если верить порталу Transfermarkt, 200 тыс. евро.

«Химки» - аутсайдер РПЛ, клуб идёт на 15-м месте в турнирной таблице с 12 баллами. «Динамо» - на четвёртом, у клуба 29 очков.