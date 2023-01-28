Сёмин: «Захарян и Сперцян — талантливые игроки, кто из них талантливее покажет вторая часть чемпионата»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал сравнивать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с игроком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Захарян и Сперцян — талантливые игроки. Но сейчас я их сравнивать не буду. Кто из них талантливее, можно будет сказать, глядя на вторую часть чемпионата», — цитирует Сёмина Sport24.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 игры, забив три гола и отдав шесть результативных передач. На счету 22-летнего Сперцяна 10 мячей и шесть ассистов в 21 проведённой встрече. Ранее сообщалось, что интерес к обоим футболистом проявляют клубы из топ-5 европейских лиг.