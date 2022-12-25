Каряка: «Думаю, Сычевой и в «Крыльях» продолжит забивать»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Андрей Каряка высказался о переходе 26-летнего форварда Владимира Сычевого из «Оренбурга» в самарский клуб.

Напомним, сегодня, 25 декабря, «Крылья Советов» официально объявили о подписании контракта с Сычевым, срок действия которого рассчитан на 3,5 года.

По мнению Каряки, Сычевой усилит «Крылья Советов», заменив 18-летнего Сергея Пиняева, который продолжит карьеру в «Локомотиве».

«Владимир хорошо себя проявил в первой части, забил кучу голов. Думаю, и в «Крыльях» он продолжит забивать», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах, забив в них 17 голов и дважды ассистировав своим партнёрам.