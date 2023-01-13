Осинькин: «Отец Бобра - легенда клуба»

Самарские «Крылья Советов» проводят свой первый сбор в сезоне, это происходит в Турции, и наставник клуба Игорь Осинькин привлек к нему большое количество молодых футболистов. Один из них, 17-летний Иван Бобер, уже выступал за юношескую сборную России. Осинькин рассказал, что именно привлекло его в футболисте, а также поведал, что отец Бобра является легендой клуба.

- Мы хотим с ним познакомиться, посмотреть, оценить. Мы знали, что есть такой футболист, он воспитанник «Крыльев», но в последнее время находился не в системе клуба. Его отец, Антон Бобер, легенда «Крыльев Советов», - цитирует слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.