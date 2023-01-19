Агент не исключил, что Фомин покинет «Динамо» уже в зимнее трансферное окно

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

По словам агента, есть вероятность, что 25-летний хавбек покинет «бело-голубых» уже в зимнее трансферное окно.

«Есть ли вероятность, что Фомин может уйти из «Динамо» зимой? Да, но давайте не бежать впереди паровоза», — приводит слова Маньякова Sport24.

Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Фомин провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, отметившись в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.