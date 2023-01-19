Лещук — о чемпионате мира: «У Аргентины вся команда ревела, не по-мужски как-то»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поведение игроков сборной Аргентины после победы на чемпионате мира в Катаре. Напомним, что в финальной игре южноамериканцы одолели Францию (3:3, 4:2 — пен).

Лещук признался, что перед началом финального матча поддерживал сборную Аргентины, однако по ходу игры его симпатии склонились в сторону «трёхцветных». Также 26-летний голкипер раскритиковал южноамериканских футболистов за слёзы после победы.

«Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился. Я понимаю, что бывают слёзы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось», — цитирует Лещука Sport24.

Отметим, что этот успех стал первым для аргентинской сборной на чемпионатах мира с 1986 года. Лучшим игроком турнира был признан нападающий Лионель Месси, забивший семь голов в семи встречах.