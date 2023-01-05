Каррера оценил вероятность перехода Захаряна в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан «красно-белых».

По мнению итальянского специалиста, 19-летний хавбек своим присутствием усилил бы игру «Спартака», однако вероятность такого трансфера невероятно мала.

«Вероятность его перехода из «Динамо» в «Спартак» — 1%. Это принципиально соперники, поэтому договориться практически невозможно», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой футболист провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, отметившись в них тремя голами и шестью результативными передачами.