Каррера оценил вероятность перехода Захаряна в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан «красно-белых».
По мнению итальянского специалиста, 19-летний хавбек своим присутствием усилил бы игру «Спартака», однако вероятность такого трансфера невероятно мала.
«Вероятность его перехода из «Динамо» в «Спартак» — 1%. Это принципиально соперники, поэтому договориться практически невозможно», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.
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