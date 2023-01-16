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Канчельскис считает, что Захарян должен уходить в «Челси»

16 Января 2023 • 12:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».

«Не знаю, перейдёт ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе», — заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению Канчельскиса, «Динамо», несмотря на свой статус, не сравнится с «Челси».

Напомним, что российский плеймейкер был близок к переезду в Лондон, однако трансфер в стан «аристократов» сорвался из-за невозможности перевода денег.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Андрей Канчельскис Арсен Захарян
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