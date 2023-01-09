Агент Сафонов назвал лучшую футбольную академию в России

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал свою тройку лучших футбольных академий в России.

«На мой взгляд, академия «Динамо» является лучшей в России. Посмотрите, сколько много воспитанников играют в команде», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в тройку также соответственно входят московский «Спартак» и «Краснодар». По слова Сафонова, массовый отъезд легионеров показал силу академии «быков».

Напомним, что в составе «Динамо» выступают восемь воспитанников клуба. После первой части сезона подопечные Славиши Йокановича находятся на четвёртой строчке в таблице Российской премьер-лиги.