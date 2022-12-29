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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев восхищён прогрессом Пиняева и Сычевого

29 Декабря 2022 • 20:48 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
04.03 19:00

Советский и российский тренер Борис Игнатьев назвал главные открытия РПЛ в первой части сезона. Это форвард «Оренбурга», а теперь «Крыльев Советов» Владимир Сычевой, а также новоиспечённый полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Ранее Пиняев тоже был игроком «Крыльяев Советов», за самарский клуб в первой половине сезона он провёл в РПЛ 11 игр.

«Пиняев особо еще ничего не сделал для нашего футбола, но искорку надежды он подал, жду его роста и восхождения на Олимп», - цитирует Игнатьева «Матч-ТВ».

Что касается Владимира Сычевого (а теперь – Писарского), то Игнатьев отметил его способность делать самое сложное в футболе, а именно – забивать мячи. Напомним, Сычевой забил в РПЛ в текущем сезоне 14 голов и делит позицию лучшего бомбардира лиги с Куинси Промесом из «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Сергей Пиняев Владимир Сычевой
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