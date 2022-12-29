Борис Игнатьев восхищён прогрессом Пиняева и Сычевого

Советский и российский тренер Борис Игнатьев назвал главные открытия РПЛ в первой части сезона. Это форвард «Оренбурга», а теперь «Крыльев Советов» Владимир Сычевой, а также новоиспечённый полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Ранее Пиняев тоже был игроком «Крыльяев Советов», за самарский клуб в первой половине сезона он провёл в РПЛ 11 игр.

«Пиняев особо еще ничего не сделал для нашего футбола, но искорку надежды он подал, жду его роста и восхождения на Олимп», - цитирует Игнатьева «Матч-ТВ».

Что касается Владимира Сычевого (а теперь – Писарского), то Игнатьев отметил его способность делать самое сложное в футболе, а именно – забивать мячи. Напомним, Сычевой забил в РПЛ в текущем сезоне 14 голов и делит позицию лучшего бомбардира лиги с Куинси Промесом из «Спартака».