Новосельцев удивлён, что Сычевой перешёл в «Крылья Советов»

Бывший защитник «Ростова» и «Зенита» Иван Новосельцев поделился мыслями от перехода Владимира Сычевого из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов». Напомним, о трансфере стало известно в ноябре прошлого года, Сычевой является лучшим бомбардиром РПЛ наряду со спартаковцем Куинси Промесом – у обоих по 14 голов.

«Удивлен, почему он перешел в «Крылья Советов». Думал, его заберут клубы чуть выше статусом. В принципе, всё к этому шло, он себя классно проявляет», - цитирует его «Матч-ТВ».

Новосельцев добавил, что «Крылья Советов» — это тоже шаг вперед, если сравнить с «Оренбургом», просто не такой большой.

Всего в текущем сезоне, если учитывать и Кубок России, Сычевой забил 17 голов за «Оренбург».