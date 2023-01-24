Эмилио Чемпион, агент нападающего «Расинга» Бенжамина Гарре, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил скорый переход клиента в самарские «Крылья Советов».

«Всё в порядке, мы в заключительной стадии. Клубы уже всё согласовали, обсуждаются последние детали. Сам футболист проходит необходимые медицинские тесты, не о чем переживать», – заявил Чемпион.

Напомним, Гарре является воспитанником «Манчестер Сити», но так и не провёл ни одного матча за взрослую команду «горожан». Аргентинцу сейчас всего 22 года. В нынешнем сезоне игрок записал на свой счёт 4 гола в чемпионате.