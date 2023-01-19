Булыкин отреагировал на возможный переезд Смолова в Турцию

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Фёдора Смолова в «Истанбул Башакшехир».

«Смолову уже не нужно ничего — только хорошо закончить в России. Вряд ли он поедет. Проще ему остаться в России», — заявил экс-фоврард «Аякса» и «Локомотива» в интервью «Чемпионату». Эксперт считает, что для карьеры Фёдора попытки выиграть титулы в футболке «сине-белых» являются лучшим вариантом, чем переезд в Европу, несмотря на возможные желания Смолова попробовать себя в другой лиге.

Ранее появилась информация о том, что клуб из турецкой Суперлиги предлагает Фёдору Смолову контракт до середины 2025 года. Ранее в Европе нападающий выступал за нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».