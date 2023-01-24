Кокорин пожелал Захаряну и Пиняеву попробовать себя в Европе

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин пожелал двум молодым российским игрокам перебраться в европейский клуб.

«Имея талант и желание построить отличную карьеру, нужно отправиться в Европу и попробовать себя в других, более сильных чемпионатах. Я советую им найти возможность перейти в более сильных команд», - цитирует Кокорина FootMercato.

Напомним, Захаряну – 19 лет, молодым россиянином периодически интересуется лондонский «Челси», а 18-летний Пиняев не так давно стал игроком московского «Локомотива».

Сам Кокорин вчера отметился дублем и стал одним из лучших страйкеров чемпионата Кипра.