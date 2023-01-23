Осинькин оценил дебютный гол Сычевого за «Крылья Советов»

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил гол новичка своей команды Владимира Сычевого. Напомним, сегодня один из лучших бомбардиров РПЛ в текущем сезоне распечатал ворота сербского клуба «Раднички» на подготовительном зимнем сборе. Правда, успехом для самарцев противостояние не завершилось – российский клуб разгромно уступил – 1:4.

«Мы в клубе очень довольны тем, как он играет. С каждым днём он выглядит лучше, лучше понимает то, что от него требуется. Работа идёт ему на пользу, это видно. Сегодня он был достаточно резок. Мы видели, что у него отлично поставленный удар», - цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».