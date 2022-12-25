Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попрощался с болельщиками самарской команды. Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход 18-летнего футболиста. Ожидается, что Пиняев продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

«Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, которую я получал в Самаре. Хочется правильно, с уважением отблагодарить всех и попрощаться с теми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне молодой футболист провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

После 17 туров РПЛ самарцы набрали 20 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится в марте следующего года.