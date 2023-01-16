Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Всё идёт к тому, что Николай Рассказов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Пресс-служба самарского клуба отрапортовала о приезде 25-летнего правого защитника на зимний сбор команды.

Права на Николая Рассказова пока принадлежат «Спартаку». При этом в стане «красно-белых» на футболиста не рассчитывают. Действующий контракт Рассказова в Москве истекает в конце сезона 2022/2023.

В чемпионате России в нынешнем сезоне Николай Рассказов поучаствовал лишь в четырёх играх, суммарно проведя на поле 13 минут.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Николая Рассказова в 600 тысяч евро.