Мостовой: «Думаю, у Тавареша и Дуарте хорошие перспективы в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе в московский клуб 21-летнего португальца Томаша Тавареша и 22-летнего парагвайца Алексиса Дуарте. Отметим, что оба игрока являются защитниками.

По мнению эксперта, и Тавареш, и Дуарте имеют неплохие шансы заиграть в составе «красно-белых».

«Думаю, у них довольно-таки хорошие перспективы. Ни того, ни другого не знаю, но думаю, просто так «Спартак» тоже не будет покупать», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.