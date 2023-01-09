Кавазашвили: «Сегодня «Спартак» является единственным претендентом на золотые медали в споре с «Зенитом»

Бывший игрок столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе Гильермо Абаскаля во главе «красно-белых».

«Абаскаль — единственный тренер за последние 10 лет в «Спартаке», который сразу же заявил себя с надёжной стороны. Сегодня «Спартак» является единственным претендентом на золотые медали в споре с «Зенитом». Я верю, что команда завоюет золотые медали», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, назначение испанца изначально было воспринято скептически, однако агрессивный и атакующий рисунок игры показал уровень специалиста. Эксперт отметил, что нынешний отпуск может сбить позитивный настрой в команде.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая на шесть баллов от «Зенита».