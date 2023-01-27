Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера — о Глушакове: «Все обиды давно забыты, я уважаю Дениса»

27 Января 2023 • 13:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём отношении к 36-летнему полузащитнику Денису Глушакову, вместе с которым ранее работал в московском клубе.

Напомним, Каррера покинул «Спартак» осенью 2018 года после конфликта с Глушаковым. По словам итальянского специалиста, прошлые обиды забыты, поэтому сейчас он бы пожал руку российскому футболисту.

«Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака», — цитирует Карреру Sport24.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионство, ставшее для московского клуба первым за 16 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
14:07 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о «Краснодаре»: «Я перерос этот этап — и уехал»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, как относится к переходу РФС в Азию
13:47 · Россия. Премьер-лига
Тавареш заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство и за победу в Кубке России
13:46 · Россия. Премьер-лига
Шмарко считает Баринова сильнейшим игроком РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - об уходе аргентинцев: «Лучше мы их отправим на Луну»
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» может лишиться трёх легионеров
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла заявил, что игрок всем доволен в «Сан-Паулу»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шмарко назвал Джикию лучшим защитником России
13:31 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Мне комфортнее играть в атаке»
13:25 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Главная задача — это вернуться туда, где должен быть «Рубин»
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не получал предложений от «Бешикташа» по Барриосу
13:17 · Россия. Премьер-лига
«Химки» арендовали Кобесова у «Пари НН»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о Глушакове: «Все обиды давно забыты, я уважаю Дениса»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу хотели пригласить в Андорру 1
12:41 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Я защищаю цвета «Зенита», лучшего клуба России»
Все новости
Рекомендуем