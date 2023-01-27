Каррера — о Глушакове: «Все обиды давно забыты, я уважаю Дениса»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём отношении к 36-летнему полузащитнику Денису Глушакову, вместе с которым ранее работал в московском клубе.

Напомним, Каррера покинул «Спартак» осенью 2018 года после конфликта с Глушаковым. По словам итальянского специалиста, прошлые обиды забыты, поэтому сейчас он бы пожал руку российскому футболисту.

«Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака», — цитирует Карреру Sport24.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионство, ставшее для московского клуба первым за 16 лет.