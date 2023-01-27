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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуарте — о «Спартаке»: «Я был очень впечатлён тем, какой это большой клуб»

27 Января 2023 • 15:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Новичок «Спартака» Алексис Дуарте высказался о своём переходе в московский клуб.

Парагвайский защитник считает, что «красно-белым» по силам выигрывать титулы, так как «Спартак» — по-настоящему большой клуб.

«Я очень рассчитываю, что со своей стороны смогу помочь команде. Думаю, мы сможем выигрывать с командой титулы. Я правда был очень впечатлён, какой это большой клуб», — заявил Дуарте на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, что Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо». Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексис Дуарте
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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