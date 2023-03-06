Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги 18-гора РПЛ.

- Интрига в чемпионской гонке умерла?

- Почти. Мне изначально казалось, что шансов нет, а сейчас 8 очков – это большой отрыв.

- Главное событие тура – хет-трик Артёма Дзюбы, или для вас это что-то другое?

- Много чего было интересного, но Артём как всегда все переплюнул. А так, ярко себя проявляет «Зенит». Даже ярче, чем я полагал. Видно, что это абсолютно управляемая команда, хотя могли возникать сомнения. Все-таки много бразильцев, они не очень мотивированы, но на самом деле там все в порядке. Это удивление со знаком плюс.

- Как оцениваете осечку ЦСКА? В чем главная проблема этой команды сейчас?

- «Армейцы» разочаровали своим проигрышем «Сочи». Но я это связываю не только с тем, что южан возглавил Бердыев, который как положено ее выстраивает. Все-таки у «армейцев» проблемы с составом никак не наладятся. Особенно в обороне. В последнем матче играл только один центральный защитник. Тем не менее, я все-таки ждал, что ЦСКА продолжит конкурировать с «Зенитом».

- А кто удивил со знаком плюс?

- «Химки». Команда почти на сто процентов потеряла состав, пришли новые люди, и, как выясняется, там играющие ребята. От них всего можно ожидать. «Торпедо» и «Химки» - это такие две жертвы, от которых все ждут, что они рухнут, а «автозаводцы» тоже удивили. Они не проиграли «Краснодару». Более того, могли выиграть. Поэтому кто бы что ни говорил, мне российский чемпионат нравится тем, что есть борьба на всех этажах, за исключением «Зенита». Для начала марта играть на таком уровне, на каком играли наши клубы, – это здорово. Давно такого не было.

- Как оцените глобальное падение посещаемости на матчах РПЛ?

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- Эта проблема меня гложет, потому что футбол для болельщиков. А вышло так, что есть болельщики со знаком плюс и со знаком минус. Футбол обижен тем, что там ввели Fan ID, а в других видах спорта – нет. Много массовых мероприятий, где это не нужно. Я считаю, пришло время отложить введение Fan ID на какой-то период, когда это созреет, или всех остальных тоже обязать.

- Если возвращаться к футболу, удивил результат «Ростова» в игре с «Локомотивом». Для вас поражение южан стало неожиданностью?

- Мои симпатии на стороне «Ростова». Там молодая команда, без легионеров. Карпину трудно с тем, что материал есть, но его нужно еще выращивать. Не зря Карпин говорит, что они прыгнули выше головы. Сейчас все становится на свои места. Они попали под «Локомотив», которому некуда отступать. Да, так случается. Для «Ростова» это даже полезно. Карпину будет легче работать с игроками, когда они увидят свои проблемы, как они ошибались в простых ситуациях, когда позволили одному футболисту трижды забить.

- Такой «Локомотив» не вылетит?

- Нет. Здесь и разговоров быть не может. И состав там в порядке, и условия хорошие, и Дзюба будет всем доказывать.

- «Динамо» лишь в концовке матча вырвало победу у «Крыльев Советов». На что оно сможет претендовать?

- Я снимаю шляпу перед Осинькиным. Человек творит чудеса. Он, как и Карпин, выжимает максимум из возможного. Когда теряют одного за другим ключевых футболистов и находят возможности не терять игровую конструкцию – это просто отлично. Команда похожа сама на себя и не теряет игровую конструкцию. А что касается «Динамо», оно абсолютно невнятно играет, ниже своего потенциала. Сейчас нет ни результата, ни роста футболистов.

- Наиграл «Спартак» на победу в матче с «Уралом», или ничья закономерна?

- Нам надо смириться с тем, что сегодня появилась еще дна боевая единица – это «Урал», который играет в хороший, качественный футбол. У ребят появилась уверенность в своих силах. Когда команда на таком кураже, с ней трудно справиться. «Спартак» сыграл ниже своего уровня. Он ощутил растерянность, когда кажется, что они же фавориты, а почему тогда «Урал» не поддается? Тем более в Москве. Для «красно-белых» это тоже хороший урок. Им надо понять, что в РПЛ нет клубов, с которыми можно сыграть в полноги. Надо стараться в каждом матче.

Елена Григорьевская