Каррера: «Промес уже давно как русский»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова лидера «красно-белых» Георгия Джикии о Куинси Промесе, который назвал нидерландца «уже не легионером».

«Джикия не считает, что Промес легионер? Он прав, он уже давно как русский», - цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Куинси Промес впервые попал в «Спартак» ещё в далёком 2014 году, когда ему было 23 года. В составе московского клуба он провёл четыре сезона, а после отправился в «Севилью», а следом на родину – в «Аякс». Но в 2021 году Промес решил вернуться в Москву и снова стал игроком «Спартака», где играет до сих пор.

С «красно-белыми» нидерландец стал чемпионом России, обладателем национального Кубка страны и Суперкубка.