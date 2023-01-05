Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Промес уже давно как русский»

05 Января 2023 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова лидера «красно-белых» Георгия Джикии о Куинси Промесе, который назвал нидерландца «уже не легионером».

«Джикия не считает, что Промес легионер? Он прав, он уже давно как русский», - цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Куинси Промес впервые попал в «Спартак» ещё в далёком 2014 году, когда ему было 23 года. В составе московского клуба он провёл четыре сезона, а после отправился в «Севилью», а следом на родину – в «Аякс». Но в 2021 году Промес решил вернуться в Москву и снова стал игроком «Спартака», где играет до сих пор.

С «красно-белыми» нидерландец стал чемпионом России, обладателем национального Кубка страны и Суперкубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Георгий Джикия Куинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
19:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что один Промес не может выиграть матч, всё зависит от команды
19:16 · Россия. Премьер-лига
Широков - о возможном вылете «Локомотива»: «Трудно сказать: у них хорошая команда»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Черевченко сообщил, когда появится информация о его новом клубе
19:09 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Торпедо» не сумеет избежать вылета
19:03 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» прокомментировали отсутствие ле Таллека в списке на зимний сбор
18:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Галактионову нужно сосредоточиться на «Локомотиве»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Колосков считает, что Дзюба не должен завершать карьеру
18:50 · Россия. Премьер-лига
Радченко сомневается, что Сычевой станет лучшим бомбардиром РПЛ
18:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Я не завершаю тренерскую карьеру»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал лучшего защитника РПЛ
18:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о возможном переходе Агапова в ЦСКА: «Такие ребята нужны «армейцам»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Промес уже давно как русский»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Смородская назвала заявления Канчельскиса дурацкими
18:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Кто покинет РПЛ? Пусть будет борьба до последнего тура
18:13 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал клуб, который стопроцентно вылетит из РПЛ в конце сезона
Все новости
Рекомендуем