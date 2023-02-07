Тарханов рассказал, при каком условии «Спартак» может догнать «Зенит» в РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов порассуждал над тем, что может вернуть интригу в чемпионат России.

«Расстановка сил станет иной тогда, если из «Зенита» уйдут Малком и Клаудиньо. В этом случае может возникнуть реальная борьба за титул, так как именно от них зависит игра «Зенита». Поэтому, даже несмотря на свежие трансферы «Спартака», им чемпионами не стать», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Спартак» отстаёт от «Зенита» в РПЛ всего на шесть очков – это расстояние можно отыграть двумя победами и двумя потерями очков «Зенитом». РПЛ вернётся на стадионы России в первые выходные марта.