Нидерландский журналист: «Не имею никакого представления, зачем Промесу российский паспорт»

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс поделился мнением о возможном получении нападающим «Спартака» Квинси Промесом российского гражданства.

Ламмерс признался, что не понимает, зачем Промесу получать российский паспорт. Журналист отметил, что за сборную России он сыграть вряд ли сможет.

«Он не сможет проявить себя в сборной России, согласно правилу ФИФА. Да даже если ему, Малкому и Клаудиньо спустя время удастся как-то обойти эти правила и дебютировать за сборную России, то против каких других команд они будут играть?» — приводит слова Ламмерса Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 25 матчей, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В составе национальной сборной Нидерландов нападающий провёл в общей сложности 50 матчей и забил семь мячей.