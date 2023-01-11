Аршавин: «Соболев или Промес усилили бы «Зенит», но зачем они нам?»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что игроки «Спартака» Александр Соболев и Куинси Промес могли бы усилить команду из Санкт-Петербурга, хоть и подчеркнул, что никого бы из московского клуба всё равно брать не стал.

«Кого бы забрал из «Спартака» в «Зенит»? Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или Промес усилили бы «Зенит», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Соболев провёл за «Спартак» 22 матча, отметившись в них девятью голами и семью результативными передачами. На счету 31-летнего Промеса 17 голов и семь передач в 23 встречах.