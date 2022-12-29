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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль: «В прошлом сезоне «Зенит» чувствовал себя лучше»

29 Декабря 2022 • 13:55 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о соперничестве с действующим чемпионом России «Зенитом».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на шесть очков.

По мнению испанского специалиста, в нынешнем сезоне «Зенит» не может чувствовать себя столь же уверенно, как раньше.

«Зенит» в прошлом сезоне чувствовал себя лучше, а в этом году всё изменилось», — цитирует Абаскаля Relevo.

В настоящий момент в чемпионате России продолжается зимняя пауза, которая продлится до весны следующего года. 4 марта «Спартаку» предстоит помериться силами с «Уралом». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Гильермо Абаскаль
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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