Червиченко: «Если Промес докажет, что безгрешен, то ему обязаны выдать гражданство»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном предоставлении нападающему «красно-белых» Квинси Промесу российского гражданства.

Ранее Министерство спорта РФ отказало футболисту в ходатайстве по этому вопросу. Напомним, что в Нидерландах на Промеса заведено уголовное дело.

По мнению Червиченко, если нападающему удастся доказать свою невиновность, то ему обязаны выдать российский паспорт.

«Лишние преступники в стране не нужны. Хватает своих. Если Промес докажет, что безгрешен, то обязаны давать ему гражданство. Он заслужил гражданство, только надо доказать, что он не уголовник», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 31-летний вингер провёл за «Спартак» 25 матчей, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач.