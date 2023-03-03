Гладилин: «Игра с «Уралом» будет непростая, обе команды находятся в хорошем функциональном состоянии»

В прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим прогнозом на поединок между «красно-белыми» и «Уралом», который запланирован на 4 марта.

«Игра с «Уралом» будет непростая. Сейчас обе команды в хорошем функциональном состоянии. Поле на арене «красно-белых» тоже в оптимальном состоянии. Но наигранных комбинаций ещё мало. Будет много борьбы, единоборств», — сказал Гладилин, речь которого цитирует «РБ Спорт».

36 баллов в свой актив занёс «Спартак» после 17 туров Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне. Данный показатель позволяет команде занимать вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Лидером по-прежнему является петербургский «Зенит», который оторвался от москвичей на 6 очков.