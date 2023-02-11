Баженов оценил игру «Спартака» на Зминем кубке РПЛ

Бывший футболист столичного «Спартака» Никита Баженов высказался об игре «красно-белых» на Зимнем кубке РПЛ.

«Со стороны видно, что «красно-белые» физически хорошо выглядят, видны связки. Не хочется сглазить, но команда на ходу. Главное, чтобы такая же форма была в чемпионате. Результаты любых контрольных матчей я не воспринимаю всерьёз», — заявил экс-игрок «Спартака» в интервью изданию«РБ Спорт». По мнению эксперта, подопечные Гильермо Абаскаля находятся в хорошей форме, выразив надежду на то, что команде удастся показать наработанное на сборах во второй части сезона.

Напомним, что «Спартак» находится на второй строчке в таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков. На Зимнем кубке РПЛ «красно-белые» одержали победу, выиграв у «Сочи», «Ростова» и «Краснодара».