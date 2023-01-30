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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дасаев планирует оформить паспорт болельщика

30 Января 2023 • 19:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший голкипер столичного «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, станет ли он оформлять паспорт болельщика.

«Наверное, буду оформлять Fan ID. А что делать, если без него нельзя будет попасть на стадион? Поэтому наверняка сделаю паспорт болельщика», — заявил вице-чемпион Европы, чьи слова цитирует издание «РБ Спорт». Дасаев отметил, что не может дать ответ относительно того, убьёт ли этот закон фанатское движение в России.

Напомним, что с начала 2023 года система Fan ID стала действовать на стадионах всех команд Премьер-лиги. Со старта сезона 2022/2023 она функционировала на пяти аренах.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Ринат Дасаев РПЛ fan id
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