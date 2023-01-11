Бояринцев: «Даже если Промес пропустит полтора месяца, вряд ли растеряется взаимопонимание»

Бывший футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев поделился своим мнением о пропуске сборов «красно-белых» Куинси Промесом.

«Здесь с ним будет индивидуально работать тренер. Спокойно подготовится. В целом, в «Спартаке» давно сыграна линия атаки. Думаю, что даже если он пропустит эти полтора месяца, вряд ли растеряется взаимопонимание», – цитирует экс-хавбека московского клуба «Матч ТВ».

По его словам, травмированные футболисты спокойно возвращаются в игровой ритм после восстановления, поэтому в такой ситуации на Куинси пропуск сборов вряд ли серьёзно повлияет.

Напомним, что ранее появилась информация, что нидерландский форвард «Спартака» пропустит зимний сбор команды по медицинским причинам.