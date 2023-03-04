Литвинов: «Все ошибаются, как футболисты на поле, так и судьи на поле»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Урал» (2:2) Руслан Литвинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый дубль. Сначала о позитивных итогах игры. Как ощущение?

- Если из позитивного, конечно, приятно, что забил два гола. Моментами получалась хорошая комбинационная игра, вперед двигались. Но я думаю, эти все приятные эмоции перекрыла эта ничейная игра. Гораздо приятнее было бы победить.

- Вы поняли, почему не засчитали гол Соболева в конце?

- Да, я понял то, что главный судья свистнул раньше времени и уже не может поменять свое решение. Все ошибаются, как футболисты на поле, так и судьи на поле.

- И концовку матча вы проводили в центре обороны. Что там были за указания от тренера?

- Особо никаких указаний не было, мы старались идти вперед и хотели забить, чтобы победить в этой игре, поэтому ничего особо не поменялось.