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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов не против матча с «Амкалом»

05 Февраля 2023 • 00:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что он не против идеи провести матч с медийным футбольным клубом «Амкал».

«Ничего плохого в этом нет, с этими ребятами мы уже встречались и со многими в хороших отношениях состоим. Женя Спиряков сколько раз приезжал к нам и на сборы ездил. Ничего плохого в этом не вижу», - заявил функционер порталу «Спорт День за Днём».

Ранее основатель «Амкала» Герман Попков заявил, что клуб планирует сыграть два матча против команд из РПЛ. Одна из них – из первой пятёрки турнирной таблицы, другая – из нижней части. «Урал» в РПЛ занимает 10 место и под определение первой и второй команд не подходит.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Амкал
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