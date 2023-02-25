Михаил Кержаков: Хорошая форма «Спартака» заставляет «Зенит» не расслабляться

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о хорошей форме московского «Спартака».

«Мы видим, что «Спартак» сейчас в хорошей форме. Это заставляет нас не расслабляться», — приводит слова Кержакова «КП Спорт».

При этом футболист отметил, что «Зенит» также провел хорошие сборы и готов к возобновлению сезона. Цель команды — побеждать в каждом матче, добавил Кержаков.

В текущем сезоне 36-летний вратарь провел 17 матчей во всех турнирах и 11 раз сыграл «на ноль».

25 февраля «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0 в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Первый матч в РПЛ в 2023 году «сине-бело-голубые» проведут 4 марта против «Пари НН».