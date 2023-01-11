Кого купит «Спартак» зимой

«Спартак» завершил первую часть сезона на втором месте в чемпионате и выиграл группу в кубке страны. Ветераны «красно-белых» рассуждают о перспективах на завоевание трофеев, но для этого команде понадобится укрепление. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кем усилятся москвичи.

Часто говорят о необходимости привезти новичков до первого сбора, чтобы они лучше влились в коллектив. «Спартак», судя по всему, не успеет никого подписать до 13 января, когда начнет работу в Дубае. Тем не менее, судя по медиа, переговоры ведутся. Правда, опять же опираясь на СМИ, можно сказать, что идёт некая борьба за влияние – кто завезёт своих игроков.

Очень много было разговоров, что в «Спартак» может перебраться полузащитник Неманья Максимович, которому в конце января исполнится 28. На первый взгляд кажется, что это не самый плохой вариант в текущих реалиях. Хавбек «Хетафе» играет в испанской Ла Лиге и провёл в этом сезоне 716 минут на поле за 12 матчей. Максимович – серб, что даёт некое спокойствие относительно возможности побега и в целом менталитета. Он ездил на чемпионат мира в Катар и принял участие во всех трёх матчах. И всё же есть ряд вопросов относительно его перехода. Во-первых, не очень понятно, зачем «Спартаку» ещё один игрок в центр поля при наличии Романа Зобнина, Наиля Умярова, Данилы Пруцева, Руслана Литвинова, Кристофера Мартинса и Даниила Денисова. При этом «Хетафе» хочет за Максимовича порядка 8 миллионов евро – огромная сумма по нынешним меркам. И уже слишком отчётливо за этим потенциальным трансфером виден спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт, который знаком с сербом по совместной работе в «Астане».

Судя по всему, Гильермо Абаскаль против этого трансфера, потому что как раз не видит смысла укреплять центр поля. В свою очередь испанец тоже хочет подписать футболиста, с которым знаком. Речь о защитнике Томаше Тавареше, которому в марте исполнится 22. Португалец в прошлом сезоне выступал под руководством Абаскаля в «Базеле», но в этом из-за тяжёлой травмы он пока без практики. При этом в подписании Тавареша логики видно чуть больше. Это профильный правый защитник, а на флангах защиты у «Спартака» есть проблемы, так как кроме Даниила Хлусевича, который, хоть и может сыграть и справа, и слева, не выглядит надёжно. Вдобавок к этому Николай Рассказов может уйти, на Мацея Рыбуся, кажется, в принципе не рассчитывают. Тогда останутся лишь тот же Денисов и Леон Классен, который пока не может себя проявить.

Также «Спартак» хочет укрепить центр обороны, ведь после ухода Самюэля Жиго возникла проблема. Никита Чернов её решить не может, а Миху Мевлю уже пытаются пристроить куда-нибудь. Судя по всему, «Спартак» ищет молодого игрока с потенциалом роста, потому что в прессе мелькают именно такие кандидаты. Были слухи про 20-летнего Амина Аль-Дахиля из бельгийского «Сент-Трюйдена», но за него хотят выручить 5 миллионов евро, а конкурентом «красно-белых» называется английский «Бёрнли». Под эти же критерии подходит и Алексис Дуарте, которому в марте исполнится 23 года. По данным парагвайских СМИ, он уже согласовал контракт со «Спартаком», а его нынешний клуб «Серро Портеньо» заработает примерно те же 4-5 миллионов евро.

Из списка молодых защитников выбивается Джавад Эль-Ямик, который на чемпионате мира блеснул в составе сборной Марокко. Однако есть ощущение, что 30-летнего игрока «Вальядолида» хотел не столько сам «Спартак», сколько его агент: Андреа Д'Амико пытался поднять спрос на своего клиента.

Самый забавный пока слух, связанный со «Спартаком», это разговор про возвращение Фернандо. Агент хавбека «Антальяспора» сказал, что его клиент с радостью вернулся бы в Москву. Однако едва ли 30-летний бразилец всерьёз рассматривается руководством «Спартака». Во-первых, на его позиции, как уже говорилось, исполнителей хватает, а во-вторых, лучшие годы Фернандо прошли, и он уже не блещет в Турции. Всерьёз же обсуждать информацию о возможном переходе в московский клуб Андрея Лунёва и вовсе не стоит, уж с вратарями у «Спартака» всё отлично.

Очевидно, что сейчас «Спартак» работает именно над укреплением обороны. В атаке, если только никто не уйдёт, у «красно-белых» полный комплект, тем более что во второй части сезона в строю должны быть и Виктор Мозес, и Кейта Бальде.

Роман Андреев