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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Джикии лучше играть в России»

15 Января 2023 • 05:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший форвард российской сборной, в свое время немало поигравший в Италии, считает, что защитнику московского «Спартака» лучше оставаться в российском чемпионате. В последнее время появились слухи о том, что Джикию зазывают в итальянский чемпионат. Колыванов предложил Джикии оставаться, как говорится в поговорке, с синицей в руках, вместо пресловутого журавля.

- Мое мнение, лучше ему продолжать играть в России. К тому же он хорошо себя в «Спартаке» чувствует, капитан команды. А в Италии ему бы все снова пришлось доказывать. И не факт, что получилось бы, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Колыванов Георгий Джикия
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