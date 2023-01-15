Колыванов: «Джикии лучше играть в России»

Бывший форвард российской сборной, в свое время немало поигравший в Италии, считает, что защитнику московского «Спартака» лучше оставаться в российском чемпионате. В последнее время появились слухи о том, что Джикию зазывают в итальянский чемпионат. Колыванов предложил Джикии оставаться, как говорится в поговорке, с синицей в руках, вместо пресловутого журавля.

- Мое мнение, лучше ему продолжать играть в России. К тому же он хорошо себя в «Спартаке» чувствует, капитан команды. А в Италии ему бы все снова пришлось доказывать. И не факт, что получилось бы, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».