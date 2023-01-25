Шишкин – о Дуарте и Тавареше: «Уровень этих новых ребят пока непонятен»

Бывший полузащитник московских клубов «Спартак» и «Торпедо» Роман Шишкин прокомментировал появление в составе «красно-белых» футболистов Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

Специалист не стал отрицать тот факт, что оборонительная линия столичного коллектива нуждалась в обновлении, однако главным вопросом в данном случае является качество новоприбывших футболистов. По мнению Шишкина, у «Спартака» уже был как минимум один качественный защитник, а именно Николай Рассказов.

«Уровень этих новых ребят пока непонятен. Вчера я впервые про них услышал. Все покажут грядущие игры в чемпионате. Для начала им нужно пройти адаптацию в России. Будет много факторов, которые им придётся преодолеть», - цитирует Шишкина «Чемпионат».