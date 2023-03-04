Шмаров: «Уверен на 100%, что это ошибка Мешкова»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился своим мнением по поводу спорного эпизода в поединке 18-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:2, а главный арбитр матча Виталий Мешков отменил гол, забитый нападающим Александром Соболевым.

«Ошибка ли это Мешкова? Да, 100%, я уверен в этом. Стоит ли приглашать иностранных арбитров на матчи РПЛ? Я не думаю, что это что-то изменит. Считаю, что уровень судейства в нашем чемпионате изменить невозможно», — сказал Шмаров в интервью «РБ Спорт».

После этой игры москвичи имеют в своём активе 37 очков, что позволяет им занимать второе место в турнирной таблице РПЛ.