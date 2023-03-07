Гладилин: «Мешков не хотел доставлять «Спартаку» неприятности, да, он ошибся, но судья тоже живой человек»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением по поводу спорного решения главного арбитра матча «красно-белых» и «Урала» из Екатеринбурга Виталия Мешкова, который отменил гол форварда Александра Соболева в концовке поединка.

«Зря на Мешкова наезжают, как будто он умышленно убил чемпионскую интригу в РПЛ. Человек ошибся, свисток перед голом Соболева – это техническая ошибка. Мешков не хотел доставлять «Спартаку» неприятности. Да, он ошибся, но он тоже живой человек», — высказался Гладилин, слова которого передаёт «РБ Спорт».

В итоге встреча завершилась со счётом 2:2, а «красно-белые» потеряли важные очки в плане борьбы с петербургским «Зенитом» за золотые медали РПЛ, который теперь опережает москвичей на 8 очков в турнирной таблице.