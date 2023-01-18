Досрочное расторжение контракта со словенским центральным защитником Михой Мевлей не прошло для «красно-белых» бескровно – клуб из Москвы заплатил защитнику немалую сумму в 300 тыс. евро. Об этом стало известно интернет-изданию «ЕвроФутбол.Ру».

Напомним, Мевля пополнил «Спартак» в летнее трансферное окно в прошлом году. Игрок подписал контракт с клубом до конца текущего сезона, однако сыграл в составе москвичей всего семь встреч – четыре в РПЛ и три – в Кубке России, не отметившись результативными действиями, что, признаем, для центрального защитника не так уж и важно.

Мевле 32 года, словенец уже не первый год числился в клубе из России и ранее выступал в составе трёх отечественных команд – «Ростова», «Зенита» и «Сочи».