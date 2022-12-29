Кечинов назвал Абаскаля лучшим тренером РПЛ

Бывший спартаковец Валерий Кечинов назвал тренера, которого бы он особенно выделил в текущем сезоне РПЛ. Это испанский наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«У нас я бы выделил Абаскаля», - цитирует Кечинова Rusfootball.info.

Он напомним, на каком месте «Спартак» завершил прошлый футбольный сезон. И пусть «Спартак» сейчас второй, работа ранее никому не известного в России специалиста вызывает уважение.

В текущем сезоне «Спартак» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, у москвичей 36 очков, отставание от первого места, которое занимает «Зенит» – шесть баллов.