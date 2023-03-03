Кечинов — о матче «Спартак» — «Урал»: «Легко «красно-белым» не будет, но в один-два мяча они должны выиграть»

Экс-форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим прогнозом на матч 18-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Уралом», который состоится 4 марта. Бывший футболист признался, что верит в победу коллектива Гильермо Абаскаля.

«Я рассчитываю на то, что «Спартак» обыграет «Урал». Соперник наверняка будет играть от обороны и уповать на контратаки, вряд ли они решат со «Спартаком» действовать открыто «атака на атаку», больше будут смотреть на порядок в защите. Легко «красно-белым» не будет, но в один-два мяча они должны выиграть», — считает Кечинов, рассказав своё мнение в интервью «РБ Спорт».

Поединок, напомним, пройдёт 4 марта. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лишь «Зенит» из Санкт-Петербурга обгоняет москвичей на 6 баллов.

«Урал» имеет в своём активе лишь 21 очко и располагается на десятой позиции.