Кечинов: «Само собой, лучший игрок мира - Месси»

Известный в прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов без сомнений назвал лучшего футболиста 2022 года на планете Земля. Это лидер и форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

«Само собой, лучший игрок мира - Месси. Самым важным событием в этом году был чемпионат мира. Месси был лучшим игроком чемпионата мира. Не буду еще кого-то выделять», - цитирует Кечинова Rusfootball.info.

А что касается игроков РПЛ, то на внутренней арене Кечинов выделил бы Куинси Промеса. Нидерландский легионер «красно-белых» сыграл ключевую роль для своего клуба в этом году. Как результат – его первая строчка в рейтинге бомбардиров, у Промеса в текущем сезоне 14 голов.